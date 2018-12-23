23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Kayıp aranıyor: Alper Potuk

Kayıp aranıyor: Alper Potuk
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

G.Saray maçından sonra ortalıkta gürünmeyen ’un inşaat işleri için sürekli Romanya’ya gittiği öğrenild

FEnerbahçe'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen 'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.

MÜTEAHHİT MİSİN?

Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları yorumlarında, " misin? Topçu musun?" diyor.

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