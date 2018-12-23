Kayıp aranıyor: Alper Potuk

G.Saray maçından sonra ortalıkta gürünmeyen Alper Potuk’un inşaat işleri için sürekli Romanya’ya gittiği öğrenild

FEnerbahçe'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.



MÜTEAHHİT MİSİN?



Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi. Sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.