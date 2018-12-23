Kannemanna kanca

23 Aralık 2018, Pazar
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SERT STİLİYLE TANINIYOR
Brezilya Ligi'nde bu sezon 18 maçta 1'i kırmızı olmak üzere 7 kart gören Walter Kannemann, sertliğiyle tanınıyor.
Kannemann'a kanca
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Brezilya basını, Fenerbahçe’nin Gremio’da forma giyen Arjantinli stoper ile ilgilendiğini yazdı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, "Gerekirse transferde gözümüzü karartabiliriz" açıklamasının ardından sarı-lacivertliler için ortaya isimler atılmaya devam ediyor. Son iddia ise Brezilya'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin, Jailson'un eski takımı Gremio'dan stoper Walter Kannemann ile ilgilendiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 18 lig maçında Gremio forması giydi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği gibi sol ayaklı olan Kanneman, sert mizacıyla dikkat çeken bir isim.
SERT STİLİYLE TANINIYOR
Brezilya Ligi'nde bu sezon 18 maçta 1'i kırmızı olmak üzere 7 kart gören Walter Kannemann, sertliğiyle tanınıyor.
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