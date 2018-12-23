23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Kannemann'a kanca

Kannemanna kanca
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2018

basını, ’nin ’da forma giyen stoper ile ilgilendiğini yazdı.

'de başkan 'un, "Gerekirse transferde gözümüzü karartabiliriz" açıklamasının ardından sarı-lacivertliler için ortaya isimler atılmaya devam ediyor. Son iddia ise 'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin, Jailson'un eski takımı Gremio'dan stoper Walter Kannemann ile ilgilendiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 18 lig maçında forması giydi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği gibi sol ayaklı olan Kanneman, sert mizacıyla dikkat çeken bir isim.

SERT STİLİYLE TANINIYOR

Brezilya Ligi'nde bu sezon 18 maçta 1'i kırmızı olmak üzere 7 kart gören , sertliğiyle tanınıyor.
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