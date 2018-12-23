23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antalya deplasmanında

Fenerbahçe Antalya deplasmanında
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

, 'in 17. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından 'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren , ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde , , Eljif Elmas, ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan 'nin karşısında forma giymesi beklenmiyor.


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