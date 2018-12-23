Ersun Yanaldan oyuncularına uyarı

Yanal, Antalyapor sınavı için uyarılarda bulundu, “İkinci yarıya moralli girmek için bu kazanmak çok önemli” dedi

Teknik direktör Ersun Yanal, antrenman öncesinde talebelerine Antalyaspor karşılaşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Zoru bir rakibe karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin frikiklerden şut çekme, ara toplardan pozisyon bulma, bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi olduğunu söyleyip "Herkes bölgesini ve adamını kontrol edecek. Antalyaspor geriye düştüğünde maçı çeviren öne geçtiğinde geriye düşmeyen bir takım. İlk golü biz bulsak bile kesinlikle son düdük çalmadan mücadeleden kopmak yok" ifadesini kullandı. Devre arasına moralli girmenin ikinci yarıya iyi başlamak için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Yanal, "Ligi kaçıncı bitiririz bunu şansımız ve mücadelemiz gösterecek. F.Bahçe olarak amacımız ikinci yarının puan lideri olmak" dedi.