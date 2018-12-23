23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı

Ersun Yanaldan oyuncularına uyarı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Yanal, Antalyapor sınavı için uyarılarda bulundu, “İkinci yarıya moralli girmek için bu kazanmak çok önemli” dedi

Teknik direktör , antrenman öncesinde talebelerine karşılaşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Zoru bir rakibe karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, ekibinin frikiklerden şut çekme, ara toplardan pozisyon bulma, bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi olduğunu söyleyip "Herkes bölgesini ve adamını kontrol edecek. Antalyaspor geriye düştüğünde maçı çeviren öne geçtiğinde geriye düşmeyen bir takım. İlk golü biz bulsak bile kesinlikle son düdük çalmadan mücadeleden kopmak yok" ifadesini kullandı. Devre arasına moralli girmenin ikinci yarıya iyi başlamak için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Yanal, "Ligi kaçıncı bitiririz bunu şansımız ve mücadelemiz gösterecek. F.Bahçe olarak amacımız ikinci yarının puan lideri olmak" dedi.

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