Ersun Yanaldan oyuncularına uyarı

Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı
Yanal, Antalyapor sınavı için uyarılarda bulundu, “İkinci yarıya moralli girmek için bu kazanmak çok önemli” dedi
Teknik direktör Ersun Yanal, antrenman öncesinde talebelerine Antalyaspor karşılaşmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Zoru bir rakibe karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin frikiklerden şut çekme, ara toplardan pozisyon bulma, bireysel yeteneklerden pozisyon yaratma konusunda iyi olduğunu söyleyip "Herkes bölgesini ve adamını kontrol edecek. Antalyaspor geriye düştüğünde maçı çeviren öne geçtiğinde geriye düşmeyen bir takım. İlk golü biz bulsak bile kesinlikle son düdük çalmadan mücadeleden kopmak yok" ifadesini kullandı. Devre arasına moralli girmenin ikinci yarıya iyi başlamak için önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Yanal, "Ligi kaçıncı bitiririz bunu şansımız ve mücadelemiz gösterecek. F.Bahçe olarak amacımız ikinci yarının puan lideri olmak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede