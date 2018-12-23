23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Antalya'da

Fenerbahçe, Antalyada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan , 'ya geldi.

kafilesi yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için 'ya ulaştı. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya inen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık "Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık"
Rakibimiz bizden daha istekliydi "Rakibimiz bizden daha istekliydi"
Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sona erdi Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör