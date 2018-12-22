23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Alex ve Volkan'dan Lefter paylaşımı

Alex ve Volkandan Lefter paylaşımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2018

'nin tecrübeli kalecisi ve eski futbolcusu de Souza, hesabından Lefter fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli file bekçisi , hesabı üzerinden ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafla birlikte Lefter'in, "Ben, formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözünü alıntılayarak, "Sevgi, Saygı ve Özlemle... #Lefter93yaşında" açıklamasında bulundu.


ALEX DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin eski kaptanı de Souza da Lefter'le olan fotoğrafını paylaştı. Efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EFSANE 22/12/25 #lefterdedesenicokseviyorum" yazdı.



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