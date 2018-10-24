24 Ekim 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Erick Green'i transfer etti
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, sakatlanan Tyler Ennis'in boşluğunu doldurdu. beIN Sports'un haberine göre sarı lacivertli takım, Valencia Basket'ten 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Eric Green'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!