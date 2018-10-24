    24 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Erick Green'i transfer etti

    Yıldız oyuncu Fenerbahçede!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Erkek Takımı, ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

    , sakatlanan Tyler Ennis'in boşluğunu doldurdu. beIN Sports'un haberine göre sarı lacivertli takım, 'ten 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Eric Green'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Milli Takımdan Fenerbahçeye sürpriz transfer! Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!
    Fenerbahçe kafilesi Belçikaya gitti Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya gitti
    Cocudan Barış Alıcı sürprizi! Cocu'dan Barış Alıcı sürprizi!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör