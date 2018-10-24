Cocu, F.Bahçeyi ikiye böldü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu konusunda sarı lacivertli yönetim ikiye bölünmüş durumda.

Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin Cocu için seslerini yükseltmeye başladığı bildirildi.

Bazı yöneticilerin Başkan Ali Koç'a Cocu'nun vakit kaybetmeden derhal gönderilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylediği belirtiliyor.

G.SARAY MAÇI ÇOK KRİTİK

Fenerbahçe Başkanı Koç ise devre arasını beklemeleri gerektiğini yinelerken kulübe yakın kaynaklar özellikle 2 hafta sonraki G.Saray derbisi maçının skorunun kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyorlar.

BAŞKAN KOÇ DİRENEMEYEBİLİR!

Başkan Koç'un G.Saray karşısında alınacak olumsuz bir sonuç karşısında Cocu için daha fazla bekleyemeyeceği, yönetim ve camianın sesine kulak vereceği iddia ediliyor.