    24 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Cocu, F.Bahçe'yi ikiye böldü!

    Cocu, F.Bahçeyi ikiye böldü!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Teknik Direktörü Phillip Cocu konusunda sarı lacivertli yönetim ikiye bölünmüş durumda.

    'de 9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan 'de bazı yöneticilerin Cocu için seslerini yükseltmeye başladığı bildirildi.

    Bazı yöneticilerin Başkan 'a Cocu'nun vakit kaybetmeden derhal gönderilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylediği belirtiliyor.

    G.SARAY MAÇI ÇOK KRİTİK

    Fenerbahçe Başkanı Koç ise devre arasını beklemeleri gerektiğini yinelerken kulübe yakın kaynaklar özellikle 2 hafta sonraki G.Saray derbisi maçının skorunun kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyorlar.

    BAŞKAN KOÇ DİRENEMEYEBİLİR!

    Başkan Koç'un G.Saray karşısında alınacak olumsuz bir sonuç karşısında Cocu için daha fazla bekleyemeyeceği, yönetim ve camianın sesine kulak vereceği iddia ediliyor.

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