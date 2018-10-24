    24 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Anderlecht'e Ayew'siz 11

    Anderlechte Ayewsiz 11
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Cocu, hafif sakatlığı bulunan ve iki gündür idmanlara çıkmayan Ganalı futbolcuyu yarınki önemli maçta riske etmek istemiyor.

    'de Slimani ve Benzia tamamen iyileşip takıma dönerken, 'in durumu can sıktı. Ganalı yıldız isim, 'tan sakat döndü. Durumu çok ciddi olmadığı belirtilen Ayew, iki gündür idmanlara da çıkmazken özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu, oyuncusunu hem dinlendirmek hem de riske etmemek için maç kadrosuna yazmayabilir. Andre Ayew'in durumu bugün netlik kazanacak.
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