Anderlechte Ayewsiz 11

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Anderlecht'e Ayew'siz 11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018
Cocu, hafif sakatlığı bulunan ve iki gündür idmanlara çıkmayan Ganalı futbolcuyu yarınki önemli maçta riske etmek istemiyor.
Fenerbahçe'de Slimani ve Benzia tamamen iyileşip takıma dönerken, Andre Ayew'in durumu can sıktı. Ganalı yıldız isim, Sivas'tan sakat döndü. Durumu çok ciddi olmadığı belirtilen Ayew, iki gündür idmanlara da çıkmazken özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Phillip Cocu, oyuncusunu hem dinlendirmek hem de riske etmemek için maç kadrosuna yazmayabilir. Andre Ayew'in durumu bugün netlik kazanacak.
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