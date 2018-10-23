    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'nun kaderi derbiye bağlı!

    Cocunun kaderi G.Saraya bağlı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    beraberliği sonrası Başkan , soyunma odasına giderek takımına net bir mesaj verdi, artık kredilerinin tükendiğini belirtip, üzüntüsünü, tepkisini ve beklentisini aktardı.

    Lige kötü başlayan bir türlü toparlanamıyor. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanında da iki puan bıraktı.

    İkinci yarıda net fırsatları kaçıran takımın soyunma odasında üzüntü ve sessizlik hakimdi. Başkan da maç sonrası soluğu futbolcularının yanında aldı.

    Daha önce de ve maçlarında soyunma odasına giren Koç, kaybedilen iki puanın ardından takımla buluştu. Koç, önceki iki soyunma odası konuşması kadar sert olmasa da, burada üzüntüsünü, tepkisini ve beklentilerini aktardı.

    Artık takım olarak puan kaybetme şansları olmadığını belirten Fenerbahçe Başkanı, kredilerini tükettiklerini ifade ederek "Bu duruma tahammül kalmadı" dedi.

    Şimdilik devam!

    Bundan böyle her maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Ali Koç, ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan yakındı. Sahadaki oyunun herkesi fazlasıyla üzdüğünü belirten Koç, Ankaragücü ve maçlarının son şanslar olduğunu vurguladı.

    Alınan kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç, ligde ilk yarının sonuna kadar ile devam etme ısrarını sürdürüyor.

    Ancak deplasmandaki Galatasaray maçı, Hollandalı hoca için kritik virajlardan biri olacak. Bu karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanırsa, Koç'un devre arasından önce de harekete geçebileceği ifade edildi. (Milliyet)

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