Sivasspor beraberliği sonrası Başkan Ali Koç, soyunma odasına giderek takımına net bir mesaj verdi, artık kredilerinin tükendiğini belirtip, üzüntüsünü, tepkisini ve beklentisini aktardı.

Lige kötü başlayan Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sivasspor deplasmanında da iki puan bıraktı.

İkinci yarıda net fırsatları kaçıran takımın soyunma odasında üzüntü ve sessizlik hakimdi. Başkan Ali Koç da maç sonrası soluğu futbolcularının yanında aldı.

Daha önce de Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında soyunma odasına giren Koç, kaybedilen iki puanın ardından takımla buluştu. Koç, önceki iki soyunma odası konuşması kadar sert olmasa da, burada üzüntüsünü, tepkisini ve beklentilerini aktardı.

Artık takım olarak puan kaybetme şansları olmadığını belirten Fenerbahçe Başkanı, kredilerini tükettiklerini ifade ederek "Bu duruma tahammül kalmadı" dedi.

Şimdilik devam!

Bundan böyle her maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Ali Koç, ikinci yarıda kaçan pozisyonlardan yakındı. Sahadaki oyunun herkesi fazlasıyla üzdüğünü belirten Koç, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının son şanslar olduğunu vurguladı.

Alınan kötü sonuçlara rağmen Başkan Koç, ligde ilk yarının sonuna kadar Phillip Cocu ile devam etme ısrarını sürdürüyor.

Ancak deplasmandaki Galatasaray maçı, Hollandalı hoca için kritik virajlardan biri olacak. Bu karşılaşmada olumsuz bir durum yaşanırsa, Koç'un devre arasından önce de harekete geçebileceği ifade edildi. (Milliyet)