Cocunun durumuna düşmek istemem

AZ Alkmaar’ın teknik direktörü John van Brom, Phillip Cocu'nun durumu hakkında yorumda bulundu.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü John van Brom, kulübüyle sözleşmesini uzatmak istediğini söylerken, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de yaşadıklarından örnek verdi.

Van den Brom, "Profesyonel bir organizasyonu olan, iletişime açık, sağlıklı bir kulüpteyim. Kendimi değerli hissediyorum. Burada şampiyonluklar yaşayan Cocu'nun Türkiye'de düştüğü hale bakın ancak kimse bana Cocu'nun kötü antrenör olduğunu düşündüremez" diye konuştu.