    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    "Cocu'nun durumuna düşmek istemem"

    Cocunun durumuna düşmek istemem
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ’ın teknik direktörü John van Brom, 'nun durumu hakkında yorumda bulundu.

    ekibi 'ın teknik direktörü John van Brom, kulübüyle sözleşmesini uzatmak istediğini söylerken, 'nun 'de yaşadıklarından örnek verdi.

    Van den Brom, "Profesyonel bir organizasyonu olan, iletişime açık, sağlıklı bir kulüpteyim. Kendimi değerli hissediyorum. Burada şampiyonluklar yaşayan Cocu'nun 'de düştüğü hale bakın ancak kimse bana Cocu'nun kötü antrenör olduğunu düşündüremez" diye konuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Cocunun kaderi G.Saraya bağlı Cocu'nun kaderi G.Saray'a bağlı
    F.Bahçede iki yıldıza opsiyon freni F.Bahçe'de iki yıldıza opsiyon freni
    Frey ısrarı çıldırtıyor Frey ısrarı çıldırtıyor
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör