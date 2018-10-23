    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında

    Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA 'nde yarın 'ın ekibi ile karşılaşacak

    FIBA Kadınlar 'nde B Grubu ilk maçında deplasmanda 'ın takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    B Grubu'nda Fenerbahçe ve Olympiakos'un yanı sıra , , Carolo Basket, Sopron Basket, TTT Riga ve Büyükşehir Belediyespor yer alıyor.



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