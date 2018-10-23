    23 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Frey ısrarı çıldırtıyor

    Frey ısrarı çıldırtıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Cocu maçlarda hiçbir varlık göstermeyen forvette ısrarına bir anlam verilemiyor. Taraftarlar, dan eleştiri yağdırıyor

    F.BAHÇE'DE Phillip Cocu'nun en çok eleştirildiği konuların başında Michael Frey'deki ısrarı geliyor. Çift forvetli sistemde takımın bankosu olan ancak oynadığı 7 resmi maçta hiçbir varlık gösteremeyen forveti her defasında "kurtarıcı" diye sahaya süren Hollandalı teknik direktör, taraftarları da adeta çıldırtıyor. dan Cocu'yu ve Frei'yi hedef alan sarı- lacivertli taraftarlar, 'ta Cocu'nun sol kanatta tercihini de ağır bir dille eleştirdiler.

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