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Frey ısrarı çıldırtıyor
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Cocu maçlarda hiçbir varlık göstermeyen İsviçreli forvette ısrarına bir anlam verilemiyor. Taraftarlar, sosyal medyadan eleştiri yağdırıyor
F.BAHÇE'DE Phillip Cocu'nun en çok eleştirildiği konuların başında Michael Frey'deki ısrarı geliyor. Çift forvetli sistemde takımın bankosu olan ancak oynadığı 7 resmi maçta hiçbir varlık gösteremeyen İsviçreli forveti her defasında "kurtarıcı" diye sahaya süren Hollandalı teknik direktör, taraftarları da adeta çıldırtıyor. Sosyal medyadan Cocu'yu ve Frei'yi hedef alan sarı- lacivertli taraftarlar, Sivas'ta Cocu'nun sol kanatta İsmail Köybaşı tercihini de ağır bir dille eleştirdiler.
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