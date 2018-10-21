Tahincioğlu Basketbol Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu.



Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.



Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.



Acı içerisinde yerde kalan oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

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