    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

    F.Bahçede korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Tahincioğlu 'nde Büyükçekmece'ye konuk olan 'de, yeni karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

    Tahincioğlu 3. hafta maçında , Büyükçekmece'ye konuk oldu.

    Sarı - lacivertli ekibin yeni i maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.

    Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.

    Acı içerisinde yerde kalan oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    F.Bahçede yıldız oyuncu derbiyi kaçıracak! F.Bahçe'de yıldız oyuncu derbiyi kaçıracak!
    Cocu sınıfta kaldı Cocu sınıfta kaldı
    Mehmet Ekici 17 dakikada servet kazandı! Mehmet Ekici 17 dakikada servet kazandı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör