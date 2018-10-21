    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Phillip Cocu sınıfta kaldı

    Cocu sınıfta kaldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    ’nin Teknik Direktörü , sarı-lacivertli ekiple çıktığı resmi karşılamalarda aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da sınıfta kaldı.

    'nin yeni yapılanmasının ilk teknik direktörü olan , gösterdiği performansla beklenenin altında kaldı. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla gelen ve ofansif futbol oynatacağına dair sözler kullanan Cocu, takımına oynattığı futbolla beklenen performansı gösteremedi. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe ile çıktığı 13 resmi karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken taraftarın hedef noktasında yer aldı.

    OYUN SİSTEMİ YOK
    Fenerbahçe, 'de 9 haftada topladığı 9 puanda ligde 15. sırada yer alırken, Phillip Cocu'nun oyun sistemi de sorgulanıyor. Süper Lig'de 9 hafta geçmesine rağmen birçok maçta farklı 11'ler deneyen Hollandalı çalıştırıcı, son olarak karşılaşmasında asıl mevkisi sol bek olan 'ya sol kanatta görev verdi. , Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi bu mevkide görev yapabilen isimler kulübede kalırken, Phillip Cocu'nun verdiği karar merak konusu oldu.

    Cocu, Fenerbahçe'ye imza atarken yaptığı açıklamalarda ofansif bir oyun sistemi olduğunu söylemesine rağmen sarı-lacivertli ekip geride kalan haftalarda hücum anlamında pek bir varlık gösteremedi.

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