Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Phillip Cocu sınıfta kaldı
Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekiple çıktığı resmi karşılamalarda aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da sınıfta kaldı.
Fenerbahçe'nin yeni yapılanmasının ilk teknik direktörü olan Phillip Cocu, gösterdiği performansla beklenenin altında kaldı. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla gelen ve ofansif futbol oynatacağına dair sözler kullanan Cocu, takımına oynattığı futbolla beklenen performansı gösteremedi. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe ile çıktığı 13 resmi karşılaşmadan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken taraftarın hedef noktasında yer aldı.
OYUN SİSTEMİ YOK
Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 haftada topladığı 9 puanda ligde 15. sırada yer alırken, Phillip Cocu'nun oyun sistemi de sorgulanıyor. Süper Lig'de 9 hafta geçmesine rağmen birçok maçta farklı 11'ler deneyen Hollandalı çalıştırıcı, son olarak Sivasspor karşılaşmasında asıl mevkisi sol bek olan İsmail Köybaşı'ya sol kanatta görev verdi. Mathieu Valbuena, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi bu mevkide görev yapabilen isimler kulübede kalırken, Phillip Cocu'nun verdiği karar merak konusu oldu.
Cocu, Fenerbahçe'ye imza atarken yaptığı açıklamalarda ofansif bir oyun sistemi olduğunu söylemesine rağmen sarı-lacivertli ekip geride kalan haftalarda hücum anlamında pek bir varlık gösteremedi.
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