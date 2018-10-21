    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 3 hafta yok!

    F.Bahçede yıldız oyuncu derbiyi kaçıracak!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'de karşılaşmasında sakatlanan 3 hafta forma giyemeyecek.

    'nin başarılı futbolcusu , Spor Toto 'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin dün akşam deplasmanda ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek. Sivasspor mücadelesinin 61. dakikasında oyuna dahil olan Ekici, 78. dakikada girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Mehmet Ekici yedek kulübesine geldiğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan 28 yaşındaki oyuncu, 3 hafta forma giyemeyecek.

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    Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan 2 Anderlecht maçının yanı sıra Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını kaçıracak.

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