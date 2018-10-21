21 Ekim 2018, Pazar
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Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli futbolculara sert mesaj!
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli futbolculara mesaj gönderdi.
Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şakası yok. Her gün savaşmaya ve maçlar kazanmaya hazır olmalısınız." dedi.
Fenerbahçe formasıyla 97 maça çıkan Emenike, 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.
İşte o paylaşım:
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