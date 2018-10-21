    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Emmanuel Emenike'den Fenerbahçeli futbolculara sert mesaj!

    Emenikeden F.Bahçeli futbolculara sert mesaj!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'nin eski futbolcusu , sosyal medya hesabından sarı-lacivertli futbolculara mesaj gönderdi.

    Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası , şakası yok. Her gün savaşmaya ve maçlar kazanmaya hazır olmalısınız." dedi.

    Fenerbahçe formasıyla 97 maça çıkan Emenike, 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.

    İşte o paylaşım:

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