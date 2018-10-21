Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli futbolculara mesaj gönderdi.

Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşımda "Uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şakası yok. Her gün savaşmaya ve maçlar kazanmaya hazır olmalısınız." dedi.

Fenerbahçe formasıyla 97 maça çıkan Emenike, 28 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.

İşte o paylaşım: