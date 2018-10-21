    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe dibe demir attı

    Fenerbahçe dibe demir attı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Son 3 maçından galibiyet çıkartamayan ve dün de sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 15. sıradan kurtulamadı

    Sezona iyi bir başlangıç yapamayan puanları saçmaya devam ediyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşısında da bekleneni veremedi ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı: 0-0. İKI takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının sonlarında etkili oldu. kale önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı. 73. dakikada da 'nin frikik atışında top direkte kaldı. Bu sezon gol bulmakta oldukça zorlanan Kanarya, maçında olduğu gibi maçı golsüz tamamladı. Puanını 9'a yükselten konuk ekip, 15. sıradan yine kurtulamadı. Fenerbahçe perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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