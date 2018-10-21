Fenerbahçe dibe demir attı
Son 3 maçından galibiyet çıkartamayan ve dün de sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 15. sıradan kurtulamadı
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe puanları saçmaya devam ediyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşısında da bekleneni veremedi ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı: 0-0. İKI takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının sonlarında etkili oldu. Roberto Soldado kale önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı. 73. dakikada da Mehmet Ekici'nin frikik atışında top direkte kaldı. Bu sezon gol bulmakta oldukça zorlanan Kanarya, Başakşehir maçında olduğu gibi maçı golsüz tamamladı. Puanını 9'a yükselten konuk ekip, 15. sıradan yine kurtulamadı. Fenerbahçe perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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