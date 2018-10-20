    21 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de şok! Taraftar çağırdı futbolcular gitmedi

    Maç sonrası futbolculardan dikkat çeken hareket
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

      deplasmanından 1 puanla döndü ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Mücadelenin ardından karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı lacivertli oyuncular taraftarın çağrısına kulak vermeyince, taraftarlar oyuncuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

    , 'in 9. haftasında spor'a konuk oldu. Büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken Fenerbahçe'nin puanı ise 9'a çıktı.

    MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN OLAY

    Mücadelenin ardından karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Sarı lacivertli oyuncular taraftarın çağrısına kulak vermeyince, taraftarlar oyuncuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

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