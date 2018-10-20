Phillip Cocu’dan itiraf: ‘Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 0-0 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gol atmakta zorlandıklarını belirten Cocu, "Yine hayal kırıklığıyla ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz.'' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, maç fazlasıyla 15. sırada kaldı. Tarihinin en kötü sezonlarının birini geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cocu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarı bu görüntüyü hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı maçtan önce ümitsiz olmayı hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı, 9 hafta sonunda 'ya Rize yenerse' demez. Fenerbahçe taraftarı ümitle yaşar. Yine hayal kırıklığıyla ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz. Bugün iyi oynadık bana göre. İlk yarıda üretmekte zorlandık ama rakibimiz de bir şeyler üretemedi. Defansif anlamda iyi bir iş çıkardık."

''Gol atmakta çok zorlanıyoruz''

"İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon ürettik. Açık konuşmak gerekirse gol atmakta çok zorlanıyoruz. Puan kayıplarının da temel sebebi bu. Son birkaç maçtır takım halinde doğru davranışlar gösteriyoruz ama futbolda en temel mesele gol atabilmek."

''Ama gerçekten karmaşık durumdayız''

"Bu durumda olmamızın birçok sebebi var. Sadece bir tane olsaydı o zaman onu değiştirmek çok daha kolay olurdu ama gerçekten karmaşık durumdayız. Bazı konularda daha iyi noktaya geldik. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim: İçinde bulunduğumuz durumdan memnun değilim."

''Oyuncuların üstünde baskı oluşturuyor''

"Transfer döneminin son haftasında birçok değişim yaşadık. 2 hafta önce organizasyon anlamında da kulüp içinde birçok değişiklik oldu. Hepsini bir kenara bırakıp en önemli işimizi yapmaya çalışıyoruz ama bu durumlar da oyuncuların üstünde baskı oluşturuyor."

''Bütün bunları kenara bırakıp önümüze bakmalıyız''

"1 tane değil, 2-3 tane iyi skor almaya ihtiyacımız var ki baskıdan kurtulalım. Bütün bunları kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Bazı güzel adımlar attıklarımızı görüyoruz. Küçük adımlar ama bunlar artık skorla desteklenmeli."