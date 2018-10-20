    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    PSV’den Cocu’ya gönderme: “Kaybetmiyoruz.”

    PSV’den Cocu’ya gönderme!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'nde 9'da 9 yaparak rekor kıran ’den teknik direktörü Cocu'ya göndermede bulundu.

    İşte PSV'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım

    "Kaybetmiyoruz."

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Cocu’dan itiraf: ‘Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor’ Cocu’dan itiraf: ‘Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor’
    Fenerbahçe yine kazanamadı! Capsler patladı... Fenerbahçe yine kazanamadı! Capsler patladı...
    Fenerbahçe taraftarını kızdıracak tweet Fenerbahçe taraftarını kızdıracak tweet
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör