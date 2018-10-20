    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Isla ve Reyes'in bitmeyen çilesi!

    Isla ve Reyesin bitmeyen çilesi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    İsla ile Reyes, maçının ardından ’dan ’a gelebilmek için 3 saat otobüs, 25 saat uçak yolculuğu yaptı

    Mauricio İsla ile tam anlamıyla milli maç gazisi oldu. ile , çarşamba günü başkent 'ye 250 km uzakta yer alan Queretaro'da karşılaştı. TSİ ile 04:45'te (yerel saatle 20:45) oynanan maç, TSİ 06:45'te (yerel saatle 22:45) tamamlandı.

    BİTMEK BİLMEDİ

    İkili 3 saat otobüs yolculuğu ile başkent Mexico City'ye TSİ 09:45'te (yerel saatle 01.45) geldi. Birkaç saat dinlenen ile Reyes yine TSİ 15:00'te (yerel saatle 07:00) Miami üzerinden 25 saat 15 dakikalık uçuşla 'a ulaştı. Oyuncular Miami'de 11 saat da bekleme yaptılar.

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