Isla ve Reyesin bitmeyen çilesi!

İsla ile Reyes, Şili maçının ardından Meksika’dan İstanbul’a gelebilmek için 3 saat otobüs, 25 saat uçak yolculuğu yaptı

Mauricio İsla ile Diego Reyes tam anlamıyla milli maç gazisi oldu. Meksika ile Şili, çarşamba günü başkent Mexico City'ye 250 km uzakta yer alan Queretaro'da karşılaştı. TSİ ile 04:45'te (yerel saatle 20:45) oynanan maç, TSİ 06:45'te (yerel saatle 22:45) tamamlandı.

BİTMEK BİLMEDİ

İkili 3 saat otobüs yolculuğu ile başkent Mexico City'ye TSİ 09:45'te (yerel saatle 01.45) geldi. Birkaç saat dinlenen Isla ile Reyes yine TSİ 15:00'te (yerel saatle 07:00) Miami üzerinden 25 saat 15 dakikalık uçuşla İstanbul'a ulaştı. Oyuncular Miami'de 11 saat da bekleme yaptılar.