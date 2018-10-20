Fenerbahçede Benzia kadro dışı!

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Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı!
Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018
Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Sivasspor maçı kadrosuna Yassine Benzia'yı almadı.
Fenerbahçe bu akşam Sivasspor deplasmanına Benzia'sız çıkacak.
Son yapılan taktik idmanında sakatlanan sarı lacivertlilerin Cezayirli yıldızı maç kadrosundan çıkarıldı. Yassine Benzia tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.
Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de milli takımdan sakat döndüğü için kadroda bulunmuyor.
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