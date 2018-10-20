    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı!

    Fenerbahçede Benzia kadro dışı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'de Phillip Cocu, maçı kadrosuna 'yı almadı.

    bu akşam deplasmanına Benzia'sız çıkacak.

    Son yapılan taktik idmanında sakatlanan sarı lacivertlilerin Cezayirli yıldızı maç kadrosundan çıkarıldı. tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.

    Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de milli takımdan sakat döndüğü için kadroda bulunmuyor.

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