    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Cocu: "Ben vazgeçmedim siz de vazgeçmeyin"

    Cocu: Ben vazgeçmedim siz de vazgeçmeyin
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü talebelerine “Çalıştığım yerlerden ayrılırken arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Burada da aynısını yapmak istiyorum. Artık kalitemizi gösterme zamanı geldi” sözleriyle seslendi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Sivas yolculuğu öncesi talebeleriyle yaptığı toplantıda ligdeki durumlarına rağmen hâlâ önemli şanslarının olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aramızda en ağır eleştirileri alan benim. Ancak vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Ayrıldığım yerlerde her zaman arkamda iyi bir takım ve başarılar bıraktım. Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum. Sizden isteğim, geride kalan 8 maç sonrasında puan tablosuna bakıp asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

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    BÜYÜK TAKIMLAR ASLA DAĞILMAZ

    Deplasmanda aldıkları üç yenilgiye vurgu yapan Hollandalı hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç içerisinde her türlü sonuç olabilir. Ancak geriye düşünce dağılmak büyük takımlarda olmaması gereken bir durum. Önemli olan maç sonunda ayakta kalabilmek. Bunu başarabilecek oyuncu kalitesine fazlasıyla sahibiz. Ben buna inanıyorum, siz de inanın."

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