F.Bahçe'nin Euroleague'de bileği bükülmüyor!
THY Euroleague'de Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü maçı 82-75 çevirmeyi başaran sarı lacivertliler, bu sonuçla 3'te 3 yaptı.
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz yıl Final Four'da karşı karşıya geldiği Zalgiris ile Kaunas'ta karşılaştı.
Ev sahibi Zalgiris, maça Wolters ve Milaknis'in dış şut isabetleriyle etkili başlayıp 7:46 kala 10-4'lük üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz skoru 14-12'ye getirse de 2:49 kala Zalgiris tekrar 19-12 ile farkı açmayı başardı. Temsilcimiz sonrasında farkı 3 sayıya kadar indirse de ilk çeyrek 25-18 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe de etkili başlayan Zalgiris, 4:29 kala 38-22'lik üstünlüğü yakaladı. Obradovic'in molası sonrasına rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, 2:17 kala skoru 38-31 yaptı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı basketleriyle ilk yarı 42-34 sona erdi.
Üçüncü çeyrekte Zalgiris, farkı korumayı başarsa da 42 saniye kala temsilcimiz skoru 54-51 yaparak farkı 3'e indirdi. Son topta Grigonis'in üçlüğüne Ennis'in basketiyle karşılık veren temsilcimiz, son çeyreğe 57-53'lük skorla girdi.
Son çeyreğe müthiş bir başlangıç yapan temsilcimiz, 3:43 kala 64-72'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz, EuroLeague'de bu sezon çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
SALON: Zalgirio
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic
ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis
FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 25-18
İLK YARI: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53
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