    19 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Giuliano: "Üç günde anlaşma yapıldı"

    Giulianodan olay sözler! F.Bahçe...
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    'den sezon başında Al-Nasr'a olan Giuliano, sarı-lacivertli kulübün kendisini satma sebebi hakkında konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'den sezon başında 10.5 milyon euro karşılığında ekibi Al-Nasr'a olan Giuliano, transfer sürecini ve Suudi Arabistan'da yaşadıklarını anlattı.

    "Üç günde anlaşma yapıldı"
    "Transfer görüşmeleri çok hızlı oldu. Fenerbahçe'ye teklif yapıldı ve kulübün büyük paralara ihtiyacı vardı. Ben de satış potansiyeli yüksek oyunculardan biriydim. Üç günde anlaşma yapıldı"

    "İyi bir teklif yapıldı"

    "Al Nasr benim için iyi bir teklif yaptı. İlk kez 'da oynayacaktım. Finansal açıdan da tatmin oldu. Bu şansı yakaladığım için mutluyum."

    "Bu sıcaklığa alışmak çok zordu"

    "Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok fazla zorlandım. Çok sıcaktı. Yaz aylarında 40 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklığa alışmak çok zordu. Ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Burada mutluyum"

    "Tekrar ülkemi temsil etmeyi umuyorum"

    "Milli takımda neredeyse her yaş grubunda görev aldım. Bu, benim için büyük bir gurur kaynağı. Milli takımda rekabet çok üst düzeyde. Geniş bir oyuncu havuzu var ancak tekrar ülkemi temsil etmeyi umuyorum" (Sporx)

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