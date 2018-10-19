    19 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı

    F.Bahçenin eski yıldızı tutuklandı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden tutuklandı.

    Antalyalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.

    Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği 'de yakalayarak gözaltına aldı.

    Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    ZAZA ENDEN KİMDİR?

    Zaza Enden, 28 Mayıs 1976, Tiflis doğumlu profesyonel güreşçi ve Gürcü asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. 2.06 m boyunda ve 115 Kg ağırlığındadır. Tatu lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye geldi, burada Türk vatandaşlığı aldı.

    2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşti.

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