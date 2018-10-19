    19 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Ayew: İyi çalıştık

    Ayew: İyi çalıştık
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    arayı çok işi değerlendirdiklerini ifade eden sarı-lacivertlilerin yıldızı, “Takım içinde olumlu şeyler yaşanıyor ve biz bunu bozmak istemiyoruz” dedi

    Andre Ayew, maçını kazanıp morallerini iyice yükselteceklerini, taraftarlara da iyi bir hediye vereceklerini söyledi. maçında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirten hücum oyuncusu, " arada iyi çalışarak kendimizi daha da geliştirdik. Gerçekten çok özel çalışmalar yaptık. Savunmada ve hücumda artık yeni planlarımız var. Sivas maçında sahada bambaşka bir olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin daha yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Umarım artık kötü günler geride kalmıştır" diye konuştu.

    FARKI 4'E, 5'E DÜŞÜRMELİYİZ

    Takım içinde olumlu şeyler yaşandığını ve bu tabloyu bozmayı düşünmediklerini sözlerine ekleyen Ayew, "Taraftarımızı ve bizim için büyük fedakarlıklar yapan başkanımızı ve yönetimimizi yeterince üzdük. Üst üste galibiyetler alarak alt sıralardan kurtulmalıyız. Zira puan cetvelindeki yerimiz bize hiç yakışmıyor. Bunu düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldız, son söz olarak zirveyle olan 10 puan farkın önemli olduğunu belirtirken, "Bu farkı kısa sürede 4'e, 5'e düşürmemiz lazım. Bunu başaracağız, başarmak zorundayız. Herkes buna inanıyor" sözlerini kullandı

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