    19 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin forma sponsoru belli oldu!

    F.Bahçenin forma sponsoru belli oldu! Anlaşılan rakam...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    , forma göğüs reklamında AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç AŞ ile 2018-19 sezonu için 35 milyon 500 bin TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

    'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Kulübümüz ile dünyada 180 ülkede araç kiralama çözümleri sunan lider global marka , forma göğüs sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

    Takımımız, gerçekleştirilen bu anlaşmayla 20 Ekim Cumartesi günü Lefter Küçükandonyadis Sezonu 9.haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında, 'de Otokoç çatısı altında faaliyet gösteren öncü ve lider araç kiralama markası Avis'in logosunu taşıyan formasını ilk kez giyiyor olacak.

    Sponsorluk lansmanı; Başkanımız Sayın Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Otokoç Otomotiv Yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio'nun katılımları ile 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.

    F.BAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

    Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.

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