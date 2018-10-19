    19 Ekim 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe taktik çalıştı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    , 'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup ile yarın oynayacağı karşılaşmanını hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışması yaptı.

    Çift kale maçla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    Fenerbahçe kafilesi, bu akşam uçakla Sivas'a gidecek.

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