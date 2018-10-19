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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanını hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışması yaptı.
Çift kale maçla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe kafilesi, bu akşam uçakla Sivas'a gidecek.
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