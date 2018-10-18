    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Zalgiris - Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Zalgiris - Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    EuroLeague 3. maçında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon EuroLeague'de oynadığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Zalgiris - Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

    Bu sezon EuroLeague'de çıktığı iki maçı da kazanan bu kez deplasmanda 3. maçta Zalgiris Kauanas ile karşılaşacak. Temsilcimiz Zalgiris'i yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Fenerbahçe, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Çarşamba günü 'yı konuk etti. Temsilcimiz, zorlu mücadelede rakibini 93-85 ile geçti ve ikide iki yaptı.

    Zalgiris - Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    19 Ekim Cuma günü TSİ 20:45'te Zalgiris Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports 3ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar Aspor.com.tr'de... Karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa) ve Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

    Fenerbahçe'de son durum

    Fenerbahçe, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 17 Ekim Çarşamba günü Khimki Moskova'yı konuk etti. Temsilcimiz, zorlu mücadelede rakibini 93-85 ile geçti ve ikide iki yaptı. Fenerbahçe'de Nicolo Melli 16, Ali Muhammed ve Luigi Datome 14'er, Kostas Sloukas 13, Jan Vesely ise 12 sayı buldu. Takımımız, üç sayı çizgisinin gerisinden 11/18 (%61) gibi oldukça yüksek bir isabet yüzdesi tutturdu.

    Fenerbahçe, 14 Ekim Pazar günü ise deplasmanına konuk oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci maçına çıkan Obradovic'in öğrencileri, bir ara dokuz sayı geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki performansıyla 72-80 kazandı ve ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Jan Vesely 16 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma; Nikola Kalinic ise 13 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynadı.

    Zalgiris Kaunas'ta son durum

    Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris, yaz döneminde kadrosundan Kevin Pangos, Axel Toupane, Beno Udrih, Vasilije Micic gibi isimlerle yollarını ayırdı. Nate Wolters, Thomas Walkup, Marius Grigonis ve Leo Westermann ise Zalgiris'in önemli takviyeleri oldu.

    Zalgiris Kaunas'ın kadrosu

    Guardlar: Nate Wolters, Leo Westermann, Thomas Walkup, Rokas Jokubaitis, Donatas Sabeckis, Lukas Uleckas

    Forvetler: Marius Grigonis, Arturas Milaknis, Edgaras Ulanovas, Paulius Jankunas, Aaron White

    Pivotlar: Brandon Davies, Laurynas Birutis, Antanas Kavaliauskas

    Koç: Sarunas Jasikevicius

    Zalgiris ile Fenerbahçe arasında oynanan geçmiş karşılaşmalar

    2017-18 67-76 Fenerbahçe

    2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

    2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

    2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

    2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

    2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

    2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

    2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

    2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

    2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

    2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

    1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

    1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas

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