    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Sivasspor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    , 'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.30'da ısınma ve pas organizasyonlarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, Demir Grup maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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