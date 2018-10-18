Obradovic: "Taraftarımıza teşekkür ederim"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi Khimki'yi 93-85 yendikleri maçta gösterdikleri performans için oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, şunları kaydetti:

"Genel olarak çok güzel bir maçtı. Çok fazla 3 sayı kullanmayı seven bir takımla oynadık. Savunmada iyi oynayarak onları engellemeye çalıştık. Maç boyunca agresif savunma yapamadık ve kolay sayı bulmalarına izin verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum."

Sahada 12 dakika kalan ve 14 sayı üreten Ali Muhammed'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu anlatan Obradovic, "Ali Muhammed, kalitesinin farkında ve sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Maçın her alanında daha hazır olması gerekiyor. Çok önemli anlarda bugün muhteşemdi. Çok iyi kararlar aldı. Bazı iyi olmayan kararları da vardı. Bu da maçın bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki 13 maçın 10'unu deplasmanda oynayacaklarını vurgulayan Obradovic, "Böyle bir programda herkesin takıma destek olması gerekiyor. Herkesin zamanı gelecek. 13 maçın 10'u dışarıda olacak. Takımın hem vücut hem de akıl olarak taze kalmasını sağlamamız gerekiyor. Her sezon olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bartzokas: "Burada kazanmak kolay değil"

Khimki Başantrenörü Georgios Bartzokas, yaptıkları hataları Fenerbahçe'nin iyi değerlendirdiğini dile getirdi.

Tipik bir Avrupa Ligi maçı olduğunu aktaran Yunan başantrenör, "Kazanmak için şansımız oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir. Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.