    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Kaptan hız kesmiyor

    Kaptan hız kesmiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre sessiz kalan 'in kulübün kendisine verdiği idman programı dahilinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. , Dereağzı tesislerinde antrenör Alper Birlik ile özel kaleci antrenmanlarını sürdürdüğü ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazırladığı gelen haberler arasında.

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