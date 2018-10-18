18 Ekim 2018, Perşembe
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Kaptan hız kesmiyor
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018
Kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre sessiz kalan Volkan Demirel'in kulübün kendisine verdiği idman programı dahilinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Kaptanın, Dereağzı tesislerinde antrenör Alper Birlik ile özel kaleci antrenmanlarını sürdürdüğü ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazırladığı gelen haberler arasında.
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