Kaptan hız kesmiyor

Kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre sessiz kalan Volkan Demirel'in kulübün kendisine verdiği idman programı dahilinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Kaptanın, Dereağzı tesislerinde antrenör Alper Birlik ile özel kaleci antrenmanlarını sürdürdüğü ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazırladığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ