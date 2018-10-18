    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Frey: Yüzde 100 şampiyonuz

    Yüzde 100 şampiyonuz
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    İsviçreli golcü, “Şampiyonluğa yüzde 100 inanıyorum. Birlikte büyük hedeflere ulaşabiliriz” dedi ve ekledi: Takımdaki herkesten fazla çalışıyorum

    Fenerbahçe'nin İsviçreli cusu Michael Frey, şampiyon olacaklarına sonuna kadar inandığını söyledi. Sivasspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Frey," Önemli olan maçları kazanmak. Sonuçta üç kulvarda yarışıyoruz, tabii ki bu 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey maç maç bakmak. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Birlikte çalışarak büyük hedeflere ulaşabiliriz" dedi.

    GOLLER ZAMANLA GELECEKTİR

    Performansının son haftalarda yükseldiğini ifade eden 24 yaşındaki forvet, "Ben bu takımda herkesten daha fazla çalışıyorum ve bunu da görüyorlar. Geldiğim günden itibaren kulüpteki insanların bana karşı her zaman çok iyi olduğunu ve gelişimi mi desteklediğini görüyorum. Tek bir hedef ve amaç için çalışıyoruz, o da Fenerbahçe'nin başarısı" diye konuştu. Sarı-lacivertli formayla henüz resmi maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Frey, gollerin zamanla geleceğine inandığını dile getirdi

    ERZURUM İDDİALARI!

    İsviçreli futbolcu, kamuoyunda adının spor ile anılması iddialarına da açıklık getirdi. Haberleri ilk kez gazetede okuduğunu dile getiren Frey, "Erzurumspor'a tabii ki saygım var ama bu haberlerden önce onlarla ilgili çok fazla bir şey duymamıştım" dedi.

    FREY, kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Futbol içinde kadro dışı kalmak gibi olaylar ilk defa olmuyor. Profesyonel olarak bu tarz durumları kabul etmeniz gerek. Bize sebepleri hakkında bir şeyler söylediler ama önünüze bakmak zorundayız. Bu konuyla ilgili üzgün olamazsınız. Sonuçta bu futbol, futbol da bir iş."

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