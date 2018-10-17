Fenerbahçe Euroleaguede 2de 2 yaptı!

Fenerbahçe, Rus temsilcisi Khimki'yi sahasında 93-85 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımını 93-85 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Kostas Sloukas, Marko Guduric, Luigi Datome, Nicolo Melli ve Jan Vesely ilk beşi ile başladı. Konuk ekip Khimki Moskova ise Alexey Shved, Dee Bost, Tony Crocker, Anthony Gill ve Jordan Mickey ilk beşi ile sahaya çıktı.

İlk periyoda iki takımın karşılıklı basketleri ile başlanırken, ilk 5 dakikalık bölüm sarı lacivertli ekibin 15-11'lik üstünlüğü ile geçildi. Hücumda çok iyi bir şut yüzdesiyle isabet bulan Fenerbahçe, ilk periyotta rakip potaya 28 sayı gönderirken, kendi potasında ise 21 sayı gördü.

İkinci çeyreğe Lauvergne'nin sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, Shved'in üç sayılık atışına engel olamadı. Khimki Moskova, Gill ve Thomas'ın sayılarıyla farkı 3'e çekerken, Ennis ve Vesely'nin üst üste basketleri farkı yeniden 7'ye yükseltti: 36-29. Ennis'in etkili oyunuyla skor bulmayı sürdüren sarı lacivertlilere Khimki de yanıt verince, televizyon molasına 43-35'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Melli'nin etkili oyunuyla hücumdaki başarılı yüzdesini sürdüren sarı lacivertli ekip, savunma ribaundlarında yaşadığı problemler nedeniyle potasında sayı görmeye engel olamadı. Sarı lacivertliler periyotta son iki dakikalık bölüme 50-43 üstün girdi. Son iki dakikalık bölümde Fenerbahçe, Ennis ile 1, Sloukas ile ise 3 sayı üretirken, potasını rakibine kapattı ve soyunma odasına 54-43 önde gitti.

Shved ve Mickey'nin basketleriyle üçüncü periyoda başlayan Khimki, 7.18 kala farkı 6'ya indirdi: 54-48. Shved 5-0'lık serinin ardından etkin oyununu sürdürürken, attığı 5 sayı ile takımına 10-0'lık bir seri yarattı ve Fenerbahçe molasına 54-53'lük skorla gidildi. Bu seriye Vesely ve Kalinic'in sayılarıyla yanıt veren Fenerbahçe, periyotta son 4.40'a 5 sayı önde girdi: 58-53. Mickey, Jill ve Shved'in sayılarıyla maça tutunan Khimki, periyodun bitimine 1.40 dakika kala farkı 1'e indirdi: 62-61. Muhammed ve Datome'nin sayılarıyla hücumda hareketlenen Fenerbahçe, periyodu 66-63'lük üstünlükle geçti.

Son periyota Crocker'ın üç sayılık basketiyle başlayan Khimki, skoru eşitledi: 66-66. Muhammed'ten gelen üst üste 3 üç sayılık basket ile yeniden ritim bulan Fenerbahçe, son 6 dakikaya 7 sayı önde girmeyi başardı: 77-70. Crocker'ın üst üste iki basketiyle Khimki farkı 3 sayıya indirdi. Vesely'nin 2, Datome'nin 3 sayısıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe, son 2.30 dakikaya 82-74 önde girdi. Khimki Moskova'da Shved yeniden devreye girerken, 3 sayılık isabet ve bir de serbest atışla farkı 4'e indirdi. Datome ve Vesely'nin devreye girmesiyle yeniden rahatlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan bölümünde de rakibine üstünlüğü bırakmadı ve karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.







BAŞKAN KOÇ VE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA MAÇTA

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile sarı lacivertli futbolcular Michael Frey, Jailson, Mehmet Ekici, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Andre Ayew de karşılaşmayı takip eden isimler arasında yer aldı. Kasımpaşalı milli futbolcu Tarkan Serbest de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda maçı takip etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Piotr Pastusiak, Arturas Sukys

FENERBAHÇE: Melli 16, Melih Mahmutoğlu, Ennis 5, Kalinic 10, Sloukas 13, Guduric 5, Vesely 12, Sinan Güler, Ali Muhammed 14, Datome 14, Lauvergne 4

KHIMKI MOSKOVA: Shved 26, Bost 8, Crocker 17, Markovic 3, Gill 10, Zubkov, Jenkins 3, Thomas 6, Mickey 12

1'İNCİ PERİYOT: 28-21

İLK YARI: 54-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-63