    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Damien Comolli: "Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda"

    Comolli: Harika bir atmosfer ve takım ruhu var
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, bir takım ruhu oluşturduklarını belirtti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takım Mihrabat Korusu'nda organize edilen kahvaltıda bir araya gelirken, Comolli açıklamalarda bulundu.

    Milli aranın iyi geçtiğini anlatan Comolli, şunları kaydetti:

    "Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. cular, içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler."

    Fransız futbol adamı, 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup 'la oynayacakları karşılaşmayı hatırlatarak, " maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Michael Frey'in hazırlık maçında çok güzel bir gol attığını aktaran Comolli, Meksika Milli Takımı'nda kaptanlık yapan 'i de överek, "Frey, gerçekten çok çalışkan ve profesyonel bir isim. Diego Reyes de kaptanlık yaptı. Adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Öte yandan kahvaltı organizasyonun keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

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