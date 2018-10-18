Cocudan Tolga Ciğerci kararı

Tedavisini tamamlanan ve Almanya’dan dönüş yapan yeni transfer Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.

Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti. Vatan'da yer alan habere göre; Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni %100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım. 3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadelerini kullandı.