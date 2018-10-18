    18 Ekim 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Cocu'dan Tolga Ciğerci kararı

    Cocudan Tolga Ciğerci kararı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Tedavisini tamamlanan ve ’dan dönüş yapan yeni transfer Tolga Ciğerci, forma giymek için sabırsızlanıyor.

    Hocasıyla durumu hakkında bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli orta saha, ağrılarının azaldığından bahsetti. Vatan'da yer alan habere göre; Öğrencisini tam anlamıyla hazır olmadan sahaya sürmek istemeyen Cocu ise Tolga'ya, "Futbolu özlediğin her halinden belli. Ancak bunun için acele etme. Seni %100 hazır olmadan oynatmam. Yeniden sakatlanma riskini ortadan tamamen kaldırmamız lazım. 3 kulvarda yarışıyoruz. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Merak etme sıra sana da gelecek" ifadelerini kullandı.

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