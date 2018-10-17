Hocasından Romana övgü

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'dan Fenerbahçeli Roman Neustadter'e övgü dolu sözler geldi.

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Uluslar Ligi'nde oynanan maçta Türkiye'ye gol atan Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter'i yere göğe sığdıramadı. Russia 24 TV'ye konuk olan Cherchesov, İsveç karşılaşmasında maçın adamı seçilmesinin ardından Türkiye karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

ARTIK DAHA MÜCADELECİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Neustadter oynadıkça açılıyor ve daha iyi performans gösteriyor. İyi oynadıkça kendine olan güveni yükseliyor.Hatta yürüyüşü bile değişti" dedi.

Oyuncunun milli takıma ilk seçildiği dönemdeki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu sözlerine ekleyen Cherchesov, "Roman kendini sürekli geliştirdi. Kendisi de farkında. Artık daha çok ikili mücadele giriyor ve bunları da kazanıyor" ifadelerini kullandı.