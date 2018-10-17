    17 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Hocasından Roman'a övgü

    Hocasından Romana övgü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü 'dan Fenerbahçeli 'e övgü dolu sözler geldi.

    Rusya Milli Takım Teknik Direktörü , Uluslar Ligi'nde oynanan maçta 'ye gol atan Fenerbahçeli futbolcu 'i yere göğe sığdıramadı. Russia 24 TV'ye konuk olan Cherchesov, karşılaşmasında maçın adamı seçilmesinin ardından Türkiye karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    ARTIK DAHA MÜCADELECİ

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Neustadter oynadıkça açılıyor ve daha iyi performans gösteriyor. İyi oynadıkça kendine olan güveni yükseliyor.Hatta yürüyüşü bile değişti" dedi.

    Oyuncunun milli takıma ilk seçildiği dönemdeki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu sözlerine ekleyen Cherchesov, "Roman kendini sürekli geliştirdi. Kendisi de farkında. Artık daha çok ikili mücadele giriyor ve bunları da kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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