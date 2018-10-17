    17 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Sivasspor hazırlıkları devam ediyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

    Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Antrenmanda, kampından dönen oyunculardan sadece Şener Özbayraklı yer aldı. Sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen 'ın yanı sıra milli takımlarda bulunan diğer oyuncular ise antrenmana katılmadı.

    Hafif sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara başlayan İslam Slimani, tedbir amacıyla çalışmalarını salonda sürdürdü. Slimani'nin yanı sıra uzun süreli sakatlığı bulunan de salonda çalışmalarına devam etti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme! Volkan Demirel ile Ali Koç arasında özel görüşme!
    Freyden Erzurumspor açıklaması! Saygısızlık... Frey'den Erzurumspor açıklaması! "Saygısızlık..."
    Cocudan Freye özel görev! Cocu'dan Frey'e özel görev!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör