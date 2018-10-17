Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.
Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanda, milli takım kampından dönen oyunculardan sadece Şener Özbayraklı yer aldı. Sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen Mehmet Topal'ın yanı sıra milli takımlarda bulunan diğer oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Hafif sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara başlayan İslam Slimani, tedbir amacıyla çalışmalarını salonda sürdürdü. Slimani'nin yanı sıra uzun süreli sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de salonda çalışmalarına devam etti.
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