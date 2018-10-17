    17 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Ferdi Kadıoğlu: ''Fenerbahçe gibi Ajax, 15. sırada olsa...''

    Fenerbahçe için Ajax örneği
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Sezon başında kadrosuna katılan ancak henüz resmi bir maçta forma giyemeyen , basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    'nin sezon başında ekibi NEC Nijmegen'den transfer ettiği , takımda süre bulmak istediğini belirtirken Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi ve ilginç ifadelerde bulundu.

    Hollanda basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu, ''Oynamak her zaman güzeldir. Fenerbahçe'de şu an genç takımda süre alıyorum. Genç futbolcu olarak sabırlı olmam gerekiyor. Daha 19 yaşındayım. Koçlarım A takıma çok yaklaştığımı söylüyor. Bu da beni motive ediyor. Çok güzel bir şehirde üst düzey antrenman sahalarında çalışıyorum. Fenerbahçe benim için büyük bir adım. Burada daha da güçlenip daha iyi olacağım.'' sözlerini kullandı.

    ''AJAX'IN 15. SIRADA OLMASI GİBİ...''

    Fenerbahçe'nin ligdeki durumu hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Malesef Fenerbahçe ligde çok kötü gidiyor. Bu kulübün üst sıralarda olması gerekiyor. 'ın Hollanda Ligi'nde 15. sırada olduğunu düşünün. Çok rahatsız bir durum olurdu. Aynısı bizim için de geçerli.'' dedi.

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    ''COCU İÇİN YAZILANLARI OKUYORUM''

    Teknik direktör Phillip Cocu'yu da değerlendiren Ferdi, ''Basında yazılanları ben de okuyorum ama bir bilgim yok. Umarım en kısa süre içinde iyi sonuçlar almaya başlarız.'' diye konuştu.

    ''İSTANBUL ÇOK FARKLI''

    'daki yaşantısı hakkında konuşan 19 yaşındaki futbolcu, ''Burada insanlar sizi hep tanıyor. Bir yere gitmem gerektiğinde en az 5 kez fotoğraf çektiriyorum. İstanbul'daki yaşam Nijmegen'den oldukça farklı.'' diyerek sözlerini bitirdi. (Sporx)

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