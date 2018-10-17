    17 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Eljif: "Şanssızlık da var!"

    Eljif: Şanssızlık da var!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Eljf Elmas, “Daha iyi olmalıyız ama çok da kötü futbol oynamadık. Şanssız maçlarımız da var. Artık şansızlığı da yenmeliyiz” dedi.

    'nin orta sahadaki genç yeteneği , kötü maçlar oynadıklarını ancak buna puan cetvelindeki yerlerini hak etmediklerini, bazı kötü sonuçlarda şanssızlığın da olduğunu söyledi.

    TARAFTARI ÜZDÜK

    Artık şanssızlığı da yenmeleri gerektiğini söyleyen genç futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

    "Çok gol kaçırdığımız, rakibin kaleyi bulan ilk şutunun gol olduğu maçlarımız var. Bunları bahane olsun diye söylemiyorum. Ama her koşulda şu ana kadar topladığımız puandan fazlasını hak ettik. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyorum. Onları mutlu etmeliyiz. Hep birlikte bu günleri de aşacağımıza inanıyorum."

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