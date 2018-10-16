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Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018
Fenerbahçe, Sspor Toto Süper Lig'in 9'uncüu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan core çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra üst sahada yapılan çabukluk ve pas çalışmaları ile devam etti. Dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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