    16 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    , Sspor Toto Süper Lig'in 9'uncüu haftasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Samandıra 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan core çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra üst sahada yapılan çabukluk ve pas çalışmaları ile devam etti. Dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

    Sarı-lacivertliler hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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