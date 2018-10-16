    16 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel: "Kovulana kadar..."

    Volkan Demirel: Kovulana kadar...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Kadro dışı bırakılan kaptan, “Bu durum benim liliğimden hiçbir şey kaybettirmez. Ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Bekleyip göreceğiz” dedi.

    Sarı lacivertli takımda "disiplinsiz davranışları" gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan , "Şartlar ne olursa olsun ile devam" kararı verdi.

    Fenerbahçe ile 16 yıl geçiren 37 yaşındaki file bekçisi, "Kadro dışı kalmış olmam bir şeyi değiştirmez. Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybetmedim, kaybetmem de" dedi.

    Daha önce yaptığı açıklamada, "Amatöre bile düşse Fenerbahçe'den ayrılmam" diyen Volkan Demirel, yine aynı görüşte olduğunu yinelerken, "PAF'a gitmek beni korkutmaz. Geleceği düşünmüyorum. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor, kovulana kadar buradayım. İlerleyen günler neleri gösterecek bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    F.Bahçe’ye 1 iyi 1 de kötü haber F.Bahçe’ye 1 iyi 1 de kötü haber
    Fenerbahçede o veriler silinmedi Fenerbahçe'de o veriler silinmedi
    Üç yıldız için son şanslar Üç yıldız için son şanslar
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör