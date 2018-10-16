Volkan Demirel: "Kovulana kadar..."

Kadro dışı bırakılan kaptan, “Bu durum benim Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybettirmez. Ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Sarı lacivertli takımda "disiplinsiz davranışları" gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, "Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe ile devam" kararı verdi.

Fenerbahçe ile 16 yıl geçiren 37 yaşındaki file bekçisi, "Kadro dışı kalmış olmam bir şeyi değiştirmez. Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybetmedim, kaybetmem de" dedi.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Amatöre bile düşse Fenerbahçe'den ayrılmam" diyen Volkan Demirel, yine aynı görüşte olduğunu yinelerken, "PAF'a gitmek beni korkutmaz. Geleceği düşünmüyorum. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor, kovulana kadar buradayım. İlerleyen günler neleri gösterecek bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.