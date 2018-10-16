Volkan Demirel: "Kovulana kadar..."
Kadro dışı bırakılan kaptan, “Bu durum benim Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybettirmez. Ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Bekleyip göreceğiz” dedi.
Sarı lacivertli takımda "disiplinsiz davranışları" gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, "Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe ile devam" kararı verdi.
Fenerbahçe ile 16 yıl geçiren 37 yaşındaki file bekçisi, "Kadro dışı kalmış olmam bir şeyi değiştirmez. Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybetmedim, kaybetmem de" dedi.
Daha önce yaptığı açıklamada, "Amatöre bile düşse Fenerbahçe'den ayrılmam" diyen Volkan Demirel, yine aynı görüşte olduğunu yinelerken, "PAF'a gitmek beni korkutmaz. Geleceği düşünmüyorum. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor, kovulana kadar buradayım. İlerleyen günler neleri gösterecek bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!