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Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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