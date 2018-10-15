    15 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    ’in 9. haftasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından 'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı.

    Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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