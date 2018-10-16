    16 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Üç yıldız için son şanslar

    Üç yıldız için son şanslar
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    'de Valbuena, ve kredilerinin sonunda...

    Sarı lacivertli ekipte performans olarak beklentileri bir türlü karşılayamayan , ve için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor. Üç oyuncu da formlarını yükseltmemeleri halinde ocak ayında transfer listesine koyulup, kendilerine takım bulmaları istenebilir.
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