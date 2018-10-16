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Üç yıldız için son şanslar
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Fenerbahçe'de Valbuena, Mehmet Ekici ve Alper Potuk kredilerinin sonunda...
Sarı lacivertli ekipte performans olarak beklentileri bir türlü karşılayamayan Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici ve Alper Potuk için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor. Üç oyuncu da formlarını yükseltmemeleri halinde ocak ayında transfer listesine koyulup, kendilerine takım bulmaları istenebilir.
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