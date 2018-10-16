    16 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe’ye 1 iyi 1 de kötü haber

    F.Bahçe’ye 1 iyi 1 de kötü haber
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Slimani’nin ları geçti. Ama sakat geldi

    Son oynanan maçında arka adalesinden sakatlanan İslam Slimani'nin larının geçtiği 1-2 gün sonra son durumunun netleşeceği belirtilerken 'den kötü haber geldi. 'dan sakat dönen Hasan Ali Kaldırım'ın deplasmanına götürülmeme ihtimali var. Hasan Ali, eğer riske edilmezse Sivas deplasmanında savunmanın solunda forma giyecek

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