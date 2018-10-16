16 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
F.Bahçe’ye 1 iyi 1 de kötü haber
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Slimani’nin ağrıları geçti. Ama Hasan Ali sakat geldi
Son oynanan Medipol Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanan İslam Slimani'nin ağrılarının geçtiği 1-2 gün sonra son durumunun netleşeceği belirtilerken Hasan Ali'den kötü haber geldi. Milli Takım'dan sakat dönen Hasan Ali Kaldırım'ın Sivas deplasmanına götürülmeme ihtimali var. Hasan Ali, eğer riske edilmezse Sivas deplasmanında savunmanın solunda İsmail Köybaşı forma giyecek
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!