    16 Ekim 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe- Khimki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Khimkiyi ağırlıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 2. haftasında sahasında 'nın Khimki takımıyla karşılaşacak. Peki bu mücadele ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.

    Sarı-lacivertliler, 'nin 2. haftasında Khimki'yi konuk edecek. Peki bu mücadele ve hangi kanalda yayınlanacak?

    NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Tecrübeli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.

    Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında 'ın ekibine 87-66 yenilmişti.

    Sezona 'nda 'e 65-62 mağlup olarak başlayan , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve 'u mağlup etmeyi başardı.

    THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda oynayan Fenerbahçe, 2017'de 'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

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