Fenerbahçe- Khimki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak. Peki bu mücadele ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları aspor.com.tr'de bulabilirsiniz.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Khimki'yi konuk edecek. Peki bu mücadele ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.
Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.
Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.
THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.
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