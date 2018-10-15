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Cocu’nun hedefi Barça
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018
F.Bahçe’de "sonuna kadar" devam etmek isteyen Hollandalı hocanın hedefinde Barcelona’yı çalıştırmak olduğu belirlendi.
Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpte her şeye rağmen başarılı olacağını düşünüyor. 47 yaşındaki teknik direktör, başkan Ali Koç'la yaptığı sohbetlerde ve ikili görüşmelerde, her şeyin yoluna gireceğinin garantisini veriyor. Koç, kendine güvenen Cocu ile şimdilik de olsa yola devam ediyor. Cocu'nun, gelecekteki büyük planlarının sekteye uğramaması adına Fenerbahçe kariyerine büyük önem verdiği öğrenilirken, hedefinin 6 yıl top koşturduğu Barcelona'yı çalıştırmak olduğu belirtiliyor.
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