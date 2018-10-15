    15 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Cocu’nun hedefi Barça

    Cocu’nun hedefi Barça
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    F.Bahçe’de "sonuna kadar" devam etmek isteyen Hollandalı hocanın hedefinde ’yı çalıştırmak olduğu belirlendi.

    'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan , sarı-lacivertli kulüpte her şeye rağmen başarılı olacağını düşünüyor. 47 yaşındaki teknik direktör, başkan 'la yaptığı sohbetlerde ve ikili görüşmelerde, her şeyin yoluna gireceğinin garantisini veriyor. Koç, kendine güvenen Cocu ile şimdilik de olsa yola devam ediyor. Cocu'nun, gelecekteki büyük planlarının sekteye uğramaması adına Fenerbahçe kariyerine büyük önem verdiği öğrenilirken, hedefinin 6 yıl top koşturduğu 'yı çalıştırmak olduğu belirtiliyor.
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