Türk Telekom - Fenerbahçe: 72 - 80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti.

Sarı-Lacivetli ekip, bu sonuçla ligdeki 2'nci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Türk Telekom'dan Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe'de Jan Vesely 16 Nikola Kalinic ise attığı 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Erşan Kartal, Can Mavisu, Sinem Tetik

TÜRK TELEKOM: Kenny Gabriel 7, Terrance Campbell Jr 9, Serhat Çetin 2, Sylven Landesberg 19, Kaya Peker 8, Vladimir Stimac 19, Ender Arslan 6, Yunus Sonsırma, Polat Kaya, Nusret Yıldırım, Can Akın, Metin Türen

FENERBAHÇE: Tyler Ennis 8, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 6, Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 13, Marko Guduric 9, Joffrey Lauvergne 7, Sinan Güler, Bobby Dixon 10, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 22

DEVRE: 37 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55 - 57

5 FAUL ALAN: Kenny Gabriel (35.05)

Zeljko Obradovic: "İkinci yarı her şeyi değiştirdik"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Basketbol Başatrenörü Zeljko Obradovic, "Öncelikle Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İlk yarıda özellikle çok iyi oynadılar. 40 dakika boyunca maçın içindeydiler. Bize gelecek olursak ikinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik. Özellikle 3. çeyrekte hiç top kaybı yapmadan oynadık. İkinci yarıdaki oyun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Fakat şunu anlamamız gerekiyor ki maç 40 dakika. Taraftarımıza ve rakip takımın taraftarına da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Marko Guduric ise, "Takımımı tebrik ediyorum. Rakibi de iyi oyun ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda daha iyiydik ve bu sebeple maçı kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.





Burak Gören: "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta müsabakaları kapsamında son şampiyon Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı ağırlayan Türk Telekom Basketbol Takımı, mücadeleden 72- 80 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Basketbol Takımı Başatrenörü Burak Gören, "Ligde kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı. Çarşamba günü de Valencia takımı ile burada oynadık. Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz ve savunma düzenimiz de 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikalara çıkardık. Son 4 dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.





"Maçın sonunda basit hatalar yaptık"



Türk Telekomlu oyuncusu Serhat Çetin ise, "Sonuç olarak kaybettiğimiz bir maç, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizim için fikstürün önemli olduğu bir zamanda Fenerbahçe ile karşılaştığımızı düşünüyorum. Yenebileceğimiz bir maçtı. Fakat maçın sonunda basit hatalar yaptık. Tercihlerde sıkıntılar yaşadık" şeklinde konuştu.